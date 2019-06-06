Мэр Сум пытается отмыться от коррупции

Сегодня, 16 июля, Сумской апелляционный суд рассматривал жалобу городского головы Александра Лысенко на постановление Заречного райсуда Сум, которой он был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией.
В судебном заседании Александр Лысенко отметил, что решение о премировании работников исполкома, и его в том числе, принимались путем голосования на сессии горсовета. По его словам, эти распоряжения о премии - дублирование решений сессии, которое он должен выполнять, поэтому они и были им подписаны. Сам текст распоряжений готовился не им, поэтому, по его словам, конфликт интересов отсутствует. Поэтому мэр просил отменить решение Заречного райсуда и принять новое, которым закрыть производство в связи с отсутствием состава в его действиях административных правонарушениях, пишет sumy.today.
Судебное заседание сегодня отложили в связи с окончанием отведенного времени.
Напомним: 1 февраля, на заседании НАПК решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанные с коррупцией, в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко. НАПК сообщало: «Мэр по собственному усмотрению и видению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65 - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат».
Напомним: в мае этого года Заречный райсуд Сум признал Александра Лысенко виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, но закрыл производство в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Тогда судебные заседания неоднократно откладывались в связи с командировкой и болезнью мэра.
В прошлом году была подобная ситуация. В отношении городского головы Сум тогда тоже рассматривались протоколы о коррупции, и г-н Лысенко большинство судебных заседаний не посещал: был на больничном, из-за чего депутаты горсовета даже передавали ему «одеяло Насирова». К слову, тогда суд первой инстанции тоже признал мэра виновным, но закрыл дело за истечением сроков привлечения к ответственности. Однако мэр с признанием его виновным не согласился и обжаловал постановление в апелляционном суде. Там ее отменили, признав его невиновным.
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