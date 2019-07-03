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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5414

На Сумщине работодатель-рецидивист обокрал помощницу

В Глуховский отдел полиции обратилась 53-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что из ее квартиры пропали телевизор, TV-тюнер, акустические колонки и бензопила.

Общаясь с заявительницей, правоохранители выяснили, что в период совершения кражи женщина выезжала в Глухов на подработки. Там она помогала 29-местному жителю по хозяйству. Во время разговора, полицейские узнали, что находясь в Глухове, она даже просила своего «работодателя» съездить к ней домой проверить все ли там в порядке. А когда вернулась домой, сама увидела выбитые двери и исчезновение вещей. У оперативников возникли подозрения о причастности глуховчанина к краже, ведь в свое время он уже отбывал наказание за подобные преступления и они не ошиблись. Во время беседы мужчина признался. Мол, на преступление пошел, потому что деньги были нужны. Похищенную технику привез домой, и, чтобы не видела помощница, спрятал. После того, как женщина поехала, часть похищенного сдал в ломбард.

Все похищенное полицейские вернули владелице, а на ее «работодателя» открыли очередное уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Глухов Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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