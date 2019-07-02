Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой дождь, слабый туман, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем - 22-24 °С.
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...