Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 17 июля, в Сумах ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой дождь, слабый туман, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем - 22-24 °С.