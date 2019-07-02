Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32308

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 17 июля, в Сумах ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой дождь, слабый туман, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем - 22-24 °С.

Общество Прогноз погоды
view counter

По тематике

Вчера 15:17

Сумские синоптики прогнозируют дожди

Умеренно теплая, неустойчивая погода ожидается в Сумской области в ближайшие дни....

12.07.2019 17:35

Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

На выходных и в начале новой недели на Сумщине ожидается прохладная, неустойчивая погода....

09.07.2019 15:36

На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Днем 10 июля по г. Сумы и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)....

03.07.2019 15:10

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...

02.07.2019 15:11

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

Новости

Сумы заливает (фото, видео)
Сегодня 17:58
На Сумщине подорвали 73 боеприпаса
Сегодня 17:04
В Сумах водитель внедорожника из затора выбрался через тротуар и газон (видео)
Сегодня 16:32
18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест
Сегодня 16:00
Закон про мову в Україні набрав чинності
Сегодня 15:51
На Сумщине будут судить гастролеров, обокравших квартиры в Конотопе
Сегодня 15:46
Погибший сегодня водитель в прошлом году сбил женщину на пешеходном переходе?
Сегодня 15:44
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:32
На Сумщине полиция разыскивает молодую женщину с малолетним ребенком
Сегодня 15:04
На Сумщине работодатель-рецидивист обокрал помощницу
Сегодня 14:54
Мэр Сум пытается отмыться от коррупции
Сегодня 14:17
Сумчане завоевали награды на чемпионате Украины по судомодельному спорту
Сегодня 14:00
view counter
view counter

Статьи

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Вчера 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.