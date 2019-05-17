Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04194

На Сумщине подорвали 73 боеприпаса

15 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию четырех 50-мм минометных мин и двенадцати 45-мм, двенадцати 77-мм, сорока пяти 76-мм артснарядов, которые ранее обнаружили в с. Колесниково Роменского района.

Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 10:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении двух 76-мм артиллерийских снарядов, в поле с. Антоновка Ямпольского района на расстоянии 300 м от жилых домов.

После этого в 16:30 в с. Колесниково Роменского района в лесополосе на расстоянии 1,5 км от жилых домов, было обнаружено восемь 77-мм, восемь 45-мм и три 76-мм артснаряда, двенадцать 50-мм минометных мин и три ручные грана Ф-1.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

На Сумщине нашли 28 боеприпасов времен войны
04.06.2019 14:36

На Сумщине нашли 28 боеприпасов времен войны

3 июня в 14:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Пологи Ахтырского района....

23.05.2019 12:42

На Сумщине за день нашли 79 боеприпасов времен войны

22 мая в 7:25 на линию экстренного вызова поступило сообщение, что в с. Перекоповка Роменского района в лесу, на расстоянии...

На Сумщине река вынесла на берег боевую гранату
22.05.2019 14:20

На Сумщине река вынесла на берег боевую гранату

Неизвестно, какие бы последствия имело это событие, если бы на гранату наткнулись несведущие в подобной опасности люди, а то и...

На Сумщине за неделю подорвали 566 боеприпасов
20.05.2019 15:47

На Сумщине за неделю подорвали 566 боеприпасов

За прошедшую неделю на Сумщине группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы...

На Сумщине за день нашли полторы сотни устаревших боеприпасов
17.05.2019 13:59

На Сумщине за день нашли полторы сотни устаревших боеприпасов

16 мая группой пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проведены работы по обезвреживанию 1-го 76-мм. артиллерийского снаряда, 26-ти...

Новости

Сумы заливает (фото, видео)
Сегодня 17:58
На Сумщине подорвали 73 боеприпаса
Сегодня 17:04
В Сумах водитель внедорожника из затора выбрался через тротуар и газон (видео)
Сегодня 16:32
18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест
Сегодня 16:00
Закон про мову в Україні набрав чинності
Сегодня 15:51
На Сумщине будут судить гастролеров, обокравших квартиры в Конотопе
Сегодня 15:46
Погибший сегодня водитель в прошлом году сбил женщину на пешеходном переходе?
Сегодня 15:44
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:32
На Сумщине полиция разыскивает молодую женщину с малолетним ребенком
Сегодня 15:04
На Сумщине работодатель-рецидивист обокрал помощницу
Сегодня 14:54
Мэр Сум пытается отмыться от коррупции
Сегодня 14:17
Сумчане завоевали награды на чемпионате Украины по судомодельному спорту
Сегодня 14:00
view counter
view counter

Статьи

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Вчера 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.