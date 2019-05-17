На Сумщине подорвали 73 боеприпаса 15 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию четырех 50-мм минометных мин и двенадцати 45-мм, двенадцати 77-мм, сорока пяти 76-мм артснарядов, которые ранее обнаружили в с. Колесниково Роменского района.

Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 10:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении двух 76-мм артиллерийских снарядов, в поле с. Антоновка Ямпольского района на расстоянии 300 м от жилых домов.

После этого в 16:30 в с. Колесниково Роменского района в лесополосе на расстоянии 1,5 км от жилых домов, было обнаружено восемь 77-мм, восемь 45-мм и три 76-мм артснаряда, двенадцать 50-мм минометных мин и три ручные грана Ф-1.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.