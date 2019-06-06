На Сумщине полиция разыскивает молодую женщину с малолетним ребенком Установлено, что 14 июля 28-летняя Алина Головченко вместе с двухлетней дочерью Викторией поехала в соседнее село, после чего связь с ней оборвалась.

Разыскиваемая - живет с семьей в с. Артюховка Роменского района. На вид женщине 23-26 лет, среднего телосложения, рост 165 см, волосы короткие, каштанового цвета. Особые приметы: на правой ноге есть шрам в виде царапины. На момент исчезновения была одета в лосины черного цвета с серыми полосками по бокам, мокасины, черно-белую тунику. В руках ребенка был трехколесный велосипед розового цвета.

Полиция обращается ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет в розыске и ребенка, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: 098-554-10-01, (05448) 5-26-62, «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.