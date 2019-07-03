Погибший сегодня водитель в прошлом году сбил женщину на пешеходном переходе? 69-летний водитель, который погиб сегодня на ул. Сергея Табалы, не справившись в управлением и въехав в забор, уже был участником ДТП в прошлом году.

Этот же автомобиль и тогда 68-летний водитель проехал перекресток ул. Харьковская – Прокофьева – пр. Лушпы на красный, задел «Мазду», наехал на женщину-пешехода, которая переходила ул. Харьковская по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора и поехал дальше, пока его не остановили патрульные и полиция охраны на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины.