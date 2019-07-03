Погибший сегодня водитель в прошлом году сбил женщину на пешеходном переходе?

Этот же автомобиль и тогда 68-летний водитель проехал перекресток ул. Харьковская – Прокофьева – пр. Лушпы на красный, задел «Мазду», наехал на женщину-пешехода, которая переходила ул. Харьковская по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора и поехал дальше, пока его не остановили патрульные и полиция охраны на перекрестке ул. Харьковская и Героев Сумщины.
15 июля следственным судьей Ковпаковского районного суда города Сумы избрана мера пресечения мужчине, который подозревается в совершении 12 июля ДТП....
16 июля, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы....
Сегодня, 16 июля, в Сумах по ул. Сергея Табалы произошло смертельное ДТП....
ДТП произошло сегодня днем в центре Сум, возле «Укртелекома»....
12 июля около 23.20 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП с летальным исходом....