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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46276

На Сумщине будут судить гастролеров, обокравших квартиры в Конотопе

На Сумщине до 6 лет лишения свободы грозит двум рецидивистам, ворам-гастролеров, которые обокрали квартиры в г. Конотоп.

Конотопской местной прокуратурой утверждено и 10 июля 2019 года направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, так называемых воров-гастролеров, которые приехали в г. Конотоп из Черниговской области, и в течение одного дня успели обокрасть две квартиры.

Событие произошло 28 мая 2019 в г. Конотоп. Обвиняемые, которые являются жителями Черниговской области и уже имели проблемы с законом: один был ранее судим за имущественные и наркопреступления, другой - за нанесение тяжких телесных повреждений, разбой и имущественные преступления, предварительно спланировав свою преступную деятельность, с целью совершения квартирных краж, приехали в г. Конотоп. Обворовав две квартиры и нанеся потерпевшим материальный ущерб, были задержаны после совершения преступления сотрудниками полиции при попытке выехать за пределы города.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Кража
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