18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест

В результате наезда на двух пешеходов, двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу на пр. Лушпы, один человек погиб, а другой получил телесные повреждения.
Водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением на него определенных обязанностей, сообщает пресс-служба суда.
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