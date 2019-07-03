18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест 15 июля следственным судьей Ковпаковского районного суда города Сумы избрана мера пресечения мужчине, который подозревается в совершении 12 июля ДТП.

В результате наезда на двух пешеходов, двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу на пр. Лушпы, один человек погиб, а другой получил телесные повреждения.

Водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением на него определенных обязанностей, сообщает пресс-служба суда.