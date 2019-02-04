В Сумах водитель внедорожника из затора выбрался через тротуар и газон (видео) 15 июля в Сумах водитель «Тойоты» решил не ждать зеленого сигнала светофора.

А просто переехал через тротуар и газон на вспомогательную дорогу с основной на ул. Харьковской. Видео с видеорегистратора выложили в Фейсбуке.