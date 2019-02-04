В Сумах водитель внедорожника из затора выбрался через тротуар и газон (видео)

А просто переехал через тротуар и газон на вспомогательную дорогу с основной на ул. Харьковской. Видео с видеорегистратора выложили в Фейсбуке.
С начала года на Сумщине произошло 16 аварий с велосипедистами - 2 человека погибли и 17 получили телесные повреждения....
В Фейсбуке выложили видео, как маршрутка, обганяя троллейбус, выехала на встречную полосу через двойную сплошную....
Об этом сообщил сам водитель, выставив в соцсети видео с регистратора....
В Сумах патрульные в очередной раз выписали постановление на водителя маршрутного транспортного средства, который проигнорировал требования ПДД....
Патрульная полиция Сумщины усиливает контроль за безопасностью дорожного движения на территории обслуживания....