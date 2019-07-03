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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11509

В деле сумского судьи Коваленко объявили обвинительный акт

16 июля с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Конотопском районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в вымогательстве 26,6 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

В ходе судебного заседания прокурором был объявлен обвинительный акт.

Кроме того, коллегия судей утвердила предложенный стороной обвинения объем доказательств, подлежащих исследованию, и порядок их исследования.

Следующее заседание назначено на 6 ноября 2019 года.

Напомним: Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Александра Коваленко в просьбе взятки в 26 тыс. долларов. Обвинительный акт в отношении Коваленко Антикоррупционная прокуратура направила еще в ноябре 2018 года. Сначала дело находилось в производстве Заречного райсуда Сум, но здесь судьи заявили о самоотводах: кто из-за знакомства с Коваленко, а кто – из-за давления на них со стороны правоохранителей. Судьи узнали, что против них проводились негласные следственно-розыскные действия. В Конотоп дело попало в январе 2019 года.

Право Александр Коваленко Взятка
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