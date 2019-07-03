В деле сумского судьи Коваленко объявили обвинительный акт

В ходе судебного заседания прокурором был объявлен обвинительный акт.
Кроме того, коллегия судей утвердила предложенный стороной обвинения объем доказательств, подлежащих исследованию, и порядок их исследования.
Следующее заседание назначено на 6 ноября 2019 года.
Напомним: Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет Александра Коваленко в просьбе взятки в 26 тыс. долларов. Обвинительный акт в отношении Коваленко Антикоррупционная прокуратура направила еще в ноябре 2018 года. Сначала дело находилось в производстве Заречного райсуда Сум, но здесь судьи заявили о самоотводах: кто из-за знакомства с Коваленко, а кто – из-за давления на них со стороны правоохранителей. Судьи узнали, что против них проводились негласные следственно-розыскные действия. В Конотоп дело попало в январе 2019 года.
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