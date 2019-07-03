Сообщение о нарушении избирательного законодательства на Конотопщине подтверждения не нашло Напомним, что сообщение о том, что глава одного из сельских советов Конотопщины под давлением бывшего главы райгосадминистрации, якобы, сменил главу и членов избирательной комиссии, поступило в полицию сегодня около 11:00 дня от одного из сельских депутатов.

«Согласно действующему законодательству, такие действия должностного лица невозможны в принципе, ведь участковая избирательная комиссия образуется соответствующей окружной избирательной комиссией не позднее чем за 35 дней до дня выборов, - комментирует ситуацию Андрей Сошка, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Однако, чтобы не допустить никаких нарушений, злоупотреблений или провокаций для изучения всех деталей на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители опросили голову и работников указанной сельского совета, а также главу и членов участковой избирательной комиссии, объяснили, что ничего подобного на самом деле не было.

Сам же заявитель от предоставления каких-либо объяснений отказался, отметив, что все, что хотел, он уже сообщил на линию «102».

Между тем, полицейскими решается вопрос о привлечении заявителя к административной ответственности согласно ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Заведомо ложный вызов специальных служб), в соответствии с которой на него может быть наложен штраф в размере от 51 до 119 гривен.

Правоохранители обращаются к общественности: имея информацию об административных или уголовных правонарушениях, в том числе и о нарушениях избирательного законодательства, обязательно сообщайте ее в правоохранительные органы, - это позволит по горячим следам разоблачить злоумышленников и привлечь их к ответственности, обеспечить честные и прозрачные выборы в нашем государстве.

Вместе с тем, работники полиции просят воздержаться от сообщений, основанные исключительно на Ваших предположениях или догадках. Ведь полицейские ответственно и серьезно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей и проверяют каждое такое сообщение. В случае же когда оно ложное - это зря потраченные время и ресурсы, которые могли бы быть направлены на раскрытие или предупреждение других правонарушений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.