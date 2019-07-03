Сообщение о нарушении избирательного законодательства на Конотопщине подтверждения не нашло

«Согласно действующему законодательству, такие действия должностного лица невозможны в принципе, ведь участковая избирательная комиссия образуется соответствующей окружной избирательной комиссией не позднее чем за 35 дней до дня выборов, - комментирует ситуацию Андрей Сошка, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Однако, чтобы не допустить никаких нарушений, злоупотреблений или провокаций для изучения всех деталей на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Правоохранители опросили голову и работников указанной сельского совета, а также главу и членов участковой избирательной комиссии, объяснили, что ничего подобного на самом деле не было.
Сам же заявитель от предоставления каких-либо объяснений отказался, отметив, что все, что хотел, он уже сообщил на линию «102».
Между тем, полицейскими решается вопрос о привлечении заявителя к административной ответственности согласно ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Заведомо ложный вызов специальных служб), в соответствии с которой на него может быть наложен штраф в размере от 51 до 119 гривен.
Правоохранители обращаются к общественности: имея информацию об административных или уголовных правонарушениях, в том числе и о нарушениях избирательного законодательства, обязательно сообщайте ее в правоохранительные органы, - это позволит по горячим следам разоблачить злоумышленников и привлечь их к ответственности, обеспечить честные и прозрачные выборы в нашем государстве.
Вместе с тем, работники полиции просят воздержаться от сообщений, основанные исключительно на Ваших предположениях или догадках. Ведь полицейские ответственно и серьезно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей и проверяют каждое такое сообщение. В случае же когда оно ложное - это зря потраченные время и ресурсы, которые могли бы быть направлены на раскрытие или предупреждение других правонарушений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Согласно полученного сообщения, глава одного из сельских советов, якобы, совершил противозаконные действия, чтобы отдать предпочтение на выборах определенном кандидату в...
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