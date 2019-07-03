В Сумах снова перекроют Горького. Может быть Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького.

В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия, 17 июля (среда) с 8:00 до 18:00 ул. Горького будет перекрыта.

Коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через пр. Шевченко (на период проведения ремонта). То же касается и маршруток.

Коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков.

Проведения работ может быть отменено или перенесено на другую дату из-за погодных условий, сообщили в КП «Электроавтотранс».