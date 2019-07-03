В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия, 17 июля (среда) с 8:00 до 18:00 ул. Горького будет перекрыта.
Коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через пр. Шевченко (на период проведения ремонта). То же касается и маршруток.
Коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков.
Проведения работ может быть отменено или перенесено на другую дату из-за погодных условий, сообщили в КП «Электроавтотранс».
На ремонт ул. Харьковской и Прокофьева в городском бюджете денег нет....
В связи с проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия в субботу, 13 июля, с 8:00 до 17:00 ул. Горького...
В связи с проведение ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия в пятницу, 12 июля, с 8:00 до 17:00 ул. Горького...
Большие аграрные корпорации, которые работают на Сумщине, должны также активно участвовать в финансировании ремонта дорог....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10)»....