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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:40214

В Сумах снова перекроют Горького. Может быть

Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького.

В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия, 17 июля (среда) с 8:00 до 18:00 ул. Горького будет перекрыта.

Коммунальный транспорт, основной маршрут которого проходит через указанный участок, будет курсировать через пр. Шевченко (на период проведения ремонта). То же касается и маршруток.

Коммунальный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков.

Проведения работ может быть отменено или перенесено на другую дату из-за погодных условий, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Перекрытие дорог Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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