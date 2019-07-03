Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04426

В Сумах угрожали кандидатам в нардепы

В Сумах полиция открыла уголовное производство по фактам поступления угроз в адрес кандидатов в народные депутаты Украины.

Поводом для открытия уголовного производства по ч.2 ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права, соединенное с угрозой применения насилия» стали соответствующие заявления как от одного, так и от матери другого кандидата в народные депутаты Украины.

Заявители сообщили правоохранителям, что им на телефон начали поступать угрозы физической расправы в случае, если оба кандидата и в дальнейшем принимать участие в избирательном процессе. Известно, что оба баллотируются по одному и тому же избирательному округу.

В рамках расследования уголовного производства, правоохранители проводят ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и виновных лиц.

Право Выборы 2019
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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