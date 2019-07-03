В Сумах угрожали кандидатам в нардепы В Сумах полиция открыла уголовное производство по фактам поступления угроз в адрес кандидатов в народные депутаты Украины.

Поводом для открытия уголовного производства по ч.2 ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права, соединенное с угрозой применения насилия» стали соответствующие заявления как от одного, так и от матери другого кандидата в народные депутаты Украины.

Заявители сообщили правоохранителям, что им на телефон начали поступать угрозы физической расправы в случае, если оба кандидата и в дальнейшем принимать участие в избирательном процессе. Известно, что оба баллотируются по одному и тому же избирательному округу.

В рамках расследования уголовного производства, правоохранители проводят ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного преступления и виновных лиц.