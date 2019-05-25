Куда бежать, если укусила гадюка

Три дозы имеет КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», одну - КУ СОС «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» для обеспечения оказания экстренной помощи в нерабочее время, 34 дозы находятся на областном складе иммунобиологических препаратов.
В случае госпитализации сумчанина, который пострадал от укуса гадюки, сыворотка по телефонному требованию будет немедленно доставлена в больницу города.
Потребностей в применении этого препарата в текущем году не было.
Сыворотка пригодна до мая 2021 года. Ранее потребность в ее применении возникала в области один-два раза в год.
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