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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34409

Куда бежать, если укусила гадюка

Горотдел здравоохранения сообщает, что в Сумах есть в наличии поливалентная сыворотка от укусов гадюк (производитель Индия).

Три дозы имеет КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», одну - КУ СОС «Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» для обеспечения оказания экстренной помощи в нерабочее время, 34 дозы находятся на областном складе иммунобиологических препаратов.

В случае госпитализации сумчанина, который пострадал от укуса гадюки, сыворотка по телефонному требованию будет немедленно доставлена в больницу города.

Потребностей в применении этого препарата в текущем году не было.

Сыворотка пригодна до мая 2021 года. Ранее потребность в ее применении возникала в области один-два раза в год.

Общество Гадюка Сыворотка
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