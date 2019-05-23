В Сумах от вандалов пострадала очередная евроостановка Сегодня ночью неизвестные разбили стеклянную остановку возле ТЦ «Березка» на пр. Михаила Лушпы.

Сумчане, которые утром вышли на остановку в районе «Березки», были неприятно поражены, потому что от остановки остались кучи разбитого стекла, пишет СТС.

Это уже седьмая остановка в этом году, пострадавшая от рук вандалов.