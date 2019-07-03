Сумской «вольник» стал чемпионом Эстонии Сумской «вольник» Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по пляжной борьбе в весовой категории до 70 кг.

Одержав победы и продемонстрировав прекрасную технику борьбы в четырёх встречах на песке побережья Балтийского моря, в Таллинне в лице новоиспеченного чемпиона празднует победу вся сумская борьба.