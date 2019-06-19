В Тростянце открыли второй на Сумщине современный офис «OPEN SPACE»

«Год назад в Сумах мы открывали первый на Сумщине и пятый в Украине Open Space. За это время там получили услуги 18455 граждан. Мы все увидели его преимущества: удобное расположение в центре города, электронная очередь, оборудованные рабочие места специалистов юстиции, высокая насыщенность правовой информацией, возможность спокойно находиться на приеме с ребенком, который может играть в детском уголке, - отметила на торжественной церемонии в Тростянце глава управления юстиции Сумщины Ирина Свистун. - На такое же качество услуг заслуживают и жители других городов».
Глава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова первым воспользовался услугами нового офиса: получил консультацию на рецепции, взял талон, получил у специалиста услугу по выдаче повторного свидетельства о рождении (так как старое свидетельство утратило надлежащий внешний вид). Вся процедура заняла несколько минут.
Офис «Open Space» - это открытое пространство по предоставлению услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. Здесь можно будет получить свидетельства или повторные свидетельства о рождении, о браке или его расторжении, свидетельство об изменении имени, выдержки из государственного реестра актов гражданского состояния. Всего будет предоставляться 12 видов услуг, а именно:
- госрегистрация рождения;
- госрегистрация брака;
- госрегистрация расторжения брака;
- госрегистрация перемены имени;
- госрегистрация смерти;
- получить повторно свидетельство о госрегистрации актов гражданского состояния;
- получить выписки из Госреестра актов гражданского состояния граждан;
- внесение изменений в актовые записи гражданского состояния;
- обновление актовых записей гражданского состояния;
- аннулирование актовых записей гражданского состояния;
- апостиль на документах, выдаваемых органами юстиции, судами и нотариусами Украины;
- истребование документов о государственной регистрации актов гражданского состояния из компетентных органов иностранных государств.
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