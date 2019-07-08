В Тростянце после капремонта открыли гинекологическое отделение В Тростянецкой больнице после капитального ремонта открыто современное гинекологическое отделение, которое кардинально отличается от старого инновационным медицинским оборудованием, новым убранством, уровнем комфорта и удобств.

Работы, начатые в феврале 2019 года, выполнены по европейским стандартам. Капремонт гинекологического отделения стоил бюджету громады 2 млн грн. Отделение отремонтировано «с нуля», в нем не осталось ничего старого. Капитально отремонтированы системы водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено новое оборудование и мебель. В каждой из палат установлены функциональные кровати, есть кнопки вызова медперсонала.

В палатах есть телевизоры, холодильники, шкафы, туалеты и душевая кабинка и даже картины на стенах. В отделении также оснащена столовая современными принадлежностями. Есть доступ к сети Интернет.