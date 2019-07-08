Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59238

В Тростянце после капремонта открыли гинекологическое отделение

В Тростянецкой больнице после капитального ремонта открыто современное гинекологическое отделение, которое кардинально отличается от старого инновационным медицинским оборудованием, новым убранством, уровнем комфорта и удобств.

Работы, начатые в феврале 2019 года, выполнены по европейским стандартам. Капремонт гинекологического отделения стоил бюджету громады 2 млн грн. Отделение отремонтировано «с нуля», в нем не осталось ничего старого. Капитально отремонтированы системы водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено новое оборудование и мебель. В каждой из палат установлены функциональные кровати, есть кнопки вызова медперсонала.

В палатах есть телевизоры, холодильники, шкафы, туалеты и душевая кабинка и даже картины на стенах. В отделении также оснащена столовая современными принадлежностями. Есть доступ к сети Интернет.

Общество Гинекология Здравоохранение Ремонт больниц Тростянец
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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