В Тростянце после капремонта открыли гинекологическое отделение

Работы, начатые в феврале 2019 года, выполнены по европейским стандартам. Капремонт гинекологического отделения стоил бюджету громады 2 млн грн. Отделение отремонтировано «с нуля», в нем не осталось ничего старого. Капитально отремонтированы системы водоснабжения, канализации, отопления, заменены окна, приобретено новое оборудование и мебель. В каждой из палат установлены функциональные кровати, есть кнопки вызова медперсонала.
В палатах есть телевизоры, холодильники, шкафы, туалеты и душевая кабинка и даже картины на стенах. В отделении также оснащена столовая современными принадлежностями. Есть доступ к сети Интернет.
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