Сумщина выполнила план по призыву на срочную военную службу Сумщина в который раз выполнила призывную кампанию на 100%.

Наилучшие результаты показали Шосткинский - 108%, Липоводолинский - 107%, Краснопольский - 105% и Белопольский районы - 103%. Среди военных комиссариатов Сумской области высокие показатели имеют Сумской - 101%, Шосткинский - 102%, Роменский - 102%, Лебединский - 100% и Ахтырский - 100%. Среди аутсайдеров по выполнению призыва на срочную военную службу является Глуховский - 86% и Недригайловский районы - 73%, а также город Глухов с показателем 55%.