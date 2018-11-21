Сумщина выполнила план по призыву на срочную военную службу

Наилучшие результаты показали Шосткинский - 108%, Липоводолинский - 107%, Краснопольский - 105% и Белопольский районы - 103%. Среди военных комиссариатов Сумской области высокие показатели имеют Сумской - 101%, Шосткинский - 102%, Роменский - 102%, Лебединский - 100% и Ахтырский - 100%.
Среди аутсайдеров по выполнению призыва на срочную военную службу является Глуховский - 86% и Недригайловский районы - 73%, а также город Глухов с показателем 55%.
На сегодня Сумская область выполнила на 63% задание по призыву на срочную военную службу....
Выполнение мероприятий по призыву - это общая задача районных и городских военных комиссариатов и райгосадминистраций и органов местного самоуправления....
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Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам Артем Семенихин....