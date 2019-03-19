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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5955

До первой сумской велосотки осталось 10 дней

Чтобы зарегистрироваться осталась неделя.

Первая сумская велосотка, в рамках которой будут две дистанции – на 50 км и 100 км состоится 27 июля. Регистрация здесь до 24 июля. В короткой дистанции примут участие 50 человек, в длинной - 100. В пакет (375 грн) входит медаль финишера, чип, стартовый номер, питание на дистанции и финише, камера хранения, фото с заезда.

Маршрут посмотреть можно здесь.

Спорт Велосотка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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