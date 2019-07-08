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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39148

В Шостке полицейские задержали жадного вора

Обворовав нежилой дом, злоумышленник на следующий день вернулся туда снова и неожиданно для себя попал прямо в руки правоохранителей.

К участковым офицерам полиции Шостки обратился за помощью 69-летний житель Шостки. Пенсионер рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в частный двор его нежилого дома и похитил оттуда изделия из металла.

«При осмотре места кражи, в сарае, участковые обнаружили злоумышленника, который вернулся туда за следующей добычей, - рассказывает Сергей Коверсун, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Шосткинского отдела полиции. - Им оказался неоднократно судимый 32-летний местный житель. Последний уже собрал в мешок понравившиеся изделия из металла и собирался их выносить».

В беседе с правоохранителями подозреваемый признался, что знал об этом нежилом доме, ведь живет неподалеку. Похищенное в первый раз вещи успел продать, а деньги потратил на спиртное. На этот раз собирался поступить аналогично, но не ожидал, что владелец так быстро обнаружит кражу.

В отношении подозреваемого в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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