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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34195

Доверившись интернет-продавцу из Шостки, житель Херсонщины потерял 2 тысячи гривен

Пытаясь приобрести через интернет-объявления автомобиль, 28-летний житель Херсонской области перечислил продавцу 2000 грн предоплаты.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратился 28-летний житель Херсонской области. Мужчина рассказал, что нашел на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже автомобиля «Volkswagen T4» по привлекательной цене. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с продавцом о приобретении понравившегося транспорта. По соглашению сторон покупатель перечислил 2000 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, а продавец обязался «придержать» мини-автобус от продажи на несколько дней. За это время мужчина рассчитывал приехать к продавцу в Шостку и забрать автомобиль.

Приехав в райцентр, покупатель выяснил, что адреса, названного продавцом, в городе не существует, а его мобильный номер оказался отключенным.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливается личность афериста.

Правоохранители в очередной предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося автомобиля. Рассчитывайтесь за понравившееся авто только во время сделки купли - продажи и получения документов на покупаемых транспорт, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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