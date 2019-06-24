В Сумах открыли выставку памяти художницы Елены Гладких «Жизнь - это миг, а искусство - вечно...», - любимое выражение известной сумской художницы Елены Гладких.

16 июля в Сумской городской галерее презентовали выставку живописи, посвященную памяти талантливой художницы.

Урбанистические пейзажи, картины сакрального содержания, портреты - полотна разножанровые и разные по манере исполнения представлены на выставке. Но, пожалуй, больше всего в активе Елены - изображений цветов. В своем последнем интервью художница говорила, что она, как и все женщины, любит цветы, и, в каком-то смысле «женщины - цветы жизни»!

К сожалению, цветок ее жизни завял слишком рано. Но даже за короткое время, что ей отмерила судьба, Елена Гладких успела сделать очень много.

Насладиться выставкой работ художницы можно до 4 августа.

Вход свободный.