В Сумах открыли выставку памяти художницы Елены Гладких

16 июля в Сумской городской галерее презентовали выставку живописи, посвященную памяти талантливой художницы.
Урбанистические пейзажи, картины сакрального содержания, портреты - полотна разножанровые и разные по манере исполнения представлены на выставке. Но, пожалуй, больше всего в активе Елены - изображений цветов. В своем последнем интервью художница говорила, что она, как и все женщины, любит цветы, и, в каком-то смысле «женщины - цветы жизни»!
К сожалению, цветок ее жизни завял слишком рано. Но даже за короткое время, что ей отмерила судьба, Елена Гладких успела сделать очень много.
Насладиться выставкой работ художницы можно до 4 августа.
Вход свободный.
«Я завжди буду молодою, а мої картини завжди будуть приносити людям радість…», - казала Олена Гладких....
9 липня, в день народження Давида Бурлюка за старим (Юліанським) календарем, Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва гостинно запрошує...
Виставка живопису Мар’яна Луніва присвячена поколінню молодих українців – ровесників Незалежності....
В городской галерее открылась выставка Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....
25 июня Сумская городская галерея представляет выставку живописи Ирины Гаршиной «Вредные и полезные привычки»....