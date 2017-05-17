Сумську молодь запрошують у похід по Карпатах

Програма походу:
- піднімаємося на г.Говерла, можливо також на г.Петрос, будемо дивися по погоді та іншим обставинам;
- повертаємося у м. Суми 16 вересня.
Дата може бути зсунута на 1 день, у відповідності до наявності квитків.
Вимоги до учасників:
- вік 18-35 років;
- проживання місто Суми (прописка), або офіційно працевлаштований у м. Суми, або навчається у м. Суми. Необхідно буде підтвердити це документом.
- уважно заповнити анкету;
- бути готовим скинути гроші, після успішного результату відбору, за квитки за свої кошти (до 7.08) (відшкодування проїзду буде протягом місяця, після походу). Вартість квитків (в дві сторони орієнтовно 500 -600 грн, в залежності від класу вагону - постільна білизна в ціну не входить).
- мати з собою додаткові кошти на автобус (до 400 грн.), кошти на сувеніри і т.д.
Центр забезпечує:
- харчування;
- відшкодування проїзду на потязі в дві сторони потягом;
- туристичне спорядження (намети, каремати, спальні мішки, казани, можливо наплічники).
Результати відбору будуть повідомлені 2 серпня телефоном.
Дедлайн подачі анкет до 01.08.19 анкета за посиланням.
Тел. Для довідок: 050 407 8154 (Данило), 066 358 195 2 (Ірина).
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