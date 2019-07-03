Кто в Сумах сегодня без воды

Для проведения работ по устранению водопроводных аварий по ул. Гоголя и ул. Ковпака сегодня, 17 июля, с 09:00 прекращено водоснабжение домов:
- №№ 31, 33, 35 по ул. Ковпака;
- по ул. Гоголя.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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