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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38214

В Сумах перенесли дату сессии облсовета

Изменена дата проведения пленарного заседания 28-ой сессии Сумского областного совета.

В связи с нарушением Сумской областной государственной администрацией сроков и порядка подготовки и внесения на рассмотрение областного совета проектов решений, учитывая предложения депутатов, глава областного совета Владимир Токарь 17 июля подписал распоряжение об изменении даты проведения пленарного заседания 28-й сессии областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется не 19 июля, как было объявлено ранее, а 26 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

Политика Сессия облсовета
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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