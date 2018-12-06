В Сумах перенесли дату сессии облсовета

В связи с нарушением Сумской областной государственной администрацией сроков и порядка подготовки и внесения на рассмотрение областного совета проектов решений, учитывая предложения депутатов, глава областного совета Владимир Токарь 17 июля подписал распоряжение об изменении даты проведения пленарного заседания 28-й сессии областного совета седьмого созыва.
Пленарное заседание начнется не 19 июля, как было объявлено ранее, а 26 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.
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