В Сумах перенесли дату сессии облсовета Изменена дата проведения пленарного заседания 28-ой сессии Сумского областного совета.

В связи с нарушением Сумской областной государственной администрацией сроков и порядка подготовки и внесения на рассмотрение областного совета проектов решений, учитывая предложения депутатов, глава областного совета Владимир Токарь 17 июля подписал распоряжение об изменении даты проведения пленарного заседания 28-й сессии областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется не 19 июля, как было объявлено ранее, а 26 июля в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.