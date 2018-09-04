Сумская вода будет с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает об очистке резервуаров Лепеховского водозабора.

КП «Горводоканал» продолжает плановые работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды. С 17 по 19 июля эти профилактические работы будут выполняться на Лепеховском водозаборе. В этот период вода временно может иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров осуществляется для того, чтобы не ухудшалась качество водопроводной воды, говорится в сообщении.