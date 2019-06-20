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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49285

Полицейский, которого разоблачили на взятке, сбежал

На Сумщине полицейского разоблачили на вымогательстве и получении 26 тыс. грн взятки.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области 15.07.2019 задокументирован факт вымогательства и получения оперуполномоченным Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области от физического лица неправомерной выгоды в размере 26000 грн, за непринятие мер процессуального характера, направленных на привлечение потерпевшего к уголовной ответственности.

16 июля правоохранителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В связи с неустановлением его местонахождения в тот же день он объявлен в розыск. Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка полицейскому
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