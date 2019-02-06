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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14603

В Сумах иностранец, нарушивший ПДД, пытался сбежать от копов (видео)

Три административных материала за нарушение ПДД составили патрульные на иностранца-шумахера.

Вечером на перекрестке Харьковская - Героев Сумщины, экипаж патрульных увидел автомобиль Volkswagen Touareg с регистрационным номерным знаком Киевской области, который проехал перекресток на красный, запрещающий сигнал светофора.

Стражи порядка последовали за ним, включив проблесковые маячки красного и синего цвета, а также спецсигнал. Однако водитель иномарки не собирался останавливаться, а наоборот увеличивал скорость, пытаясь оторваться от полицейских. Убегая, он неоднократно нарушал ПДД - ехал на красный и не выполнял требования дорожных знаков.

В надежде скрыться от инспекторов, он заехал в дворовую территорию на улице Петропавловской. Возможно, он и в дальнейшем продолжил движение, но его авто остановила лавка, на которую он наехал.

За рулем находился 41-летний иностранец. Он всячески доказывал, что его не останавливали патрульные, зато не мог объяснить, почему ехал на большой скорости по центру города. Мужчина даже пытался избежать ответственности за совершение ДТП несмотря на то, что лакокрасочное покрытие от авто осталось на скамейке, а металлическая труба застряла под транспортным средством.

Всего патрульные составили на него административные материалы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) КоАП и ч.2 ст.122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

Право Нарушение ПДД
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