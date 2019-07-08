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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22367

Молдаванин пытался вывезти в Россию кортик и старинный словарь

В пункте пропуска «Бачевск» сумские пограничники предотвратили вывоз из Украины предметов антиквариата.

Сегодня, 17 июля, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов антиквариата.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил старинную книгу «Энциклопедический словарь» 1913 года издательства. Кроме этого, в дверном кармане водительской двери правоохранители обнаружили офицерский кортик, который классифицируется как холодная колющее оружие.

Сейчас обнаруженные предметы, которые вероятно представляют культурную или историческую ценность, изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Пограничники
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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