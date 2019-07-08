Молдаванин пытался вывезти в Россию кортик и старинный словарь

Сегодня, 17 июля, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов антиквариата.
Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил старинную книгу «Энциклопедический словарь» 1913 года издательства. Кроме этого, в дверном кармане водительской двери правоохранители обнаружили офицерский кортик, который классифицируется как холодная колющее оружие.
Сейчас обнаруженные предметы, которые вероятно представляют культурную или историческую ценность, изъяты для принятия правового решения. На правонарушителя составлены административные материалы.
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