Сумчанам розкажуть, куди можна поїхати на вихідні: 5 незвичних маршрутів

Книгарня «Є» запрошує на розмову «Куди поїхати на вихідні із Сум: 5 незвичних маршрутів», що відбудеться 18 липня. Початок – о 19:00.
Чи можна провести захопливий вікенд поблизу Сум? Які можливості для відпочинку маємо поруч? Куди спланувати найближчу подорож? Про це та інше розповість Тетяна Циндренко.
Тетяна Циндренко – організаторка туристичного проекту VseSvoe, який відкриває маловідомі місця рідного краю.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
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