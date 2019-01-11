Сумчанам розкажуть, куди можна поїхати на вихідні: 5 незвичних маршрутів Розмова «Куди поїхати на вихідні із Сум: 5 незвичних маршрутів» відбудеться 18 липня у Книгарня «Є».

Книгарня «Є» запрошує на розмову «Куди поїхати на вихідні із Сум: 5 незвичних маршрутів», що відбудеться 18 липня. Початок – о 19:00.

Чи можна провести захопливий вікенд поблизу Сум? Які можливості для відпочинку маємо поруч? Куди спланувати найближчу подорож? Про це та інше розповість Тетяна Циндренко.

Тетяна Циндренко – організаторка туристичного проекту VseSvoe, який відкриває маловідомі місця рідного краю.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.