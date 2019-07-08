На Сумщине задержали подозреваемых в убийстве на Львовщине

Пограничники немедленно приняли комплекс неотложных мероприятий, отнесенных к компетенции Государственной пограничной службы Украины.
Около 6 часов утра в пункт пропуска «Бачевск» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «SKODA OCTAVIA» украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Также в салоне транспортного средства находились двое пассажиров - граждане Украины, которые подозреваются в убийстве во Львовской области.
Сейчас лица задержаны, в установленном порядке переданы работникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.
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