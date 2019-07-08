На Сумщине задержали подозреваемых в убийстве на Львовщине Пограничники Сумского отряда в рамках взаимодействия заблаговременно получили от коллег из Национальной полиции ориентировки о том, что ими разыскиваются лица, которые подозреваются в убийстве во Львовской области и которые, вероятно, будут пытаться бежать за пределы государства, скорее всего в Российскую Федерацию.

Пограничники немедленно приняли комплекс неотложных мероприятий, отнесенных к компетенции Государственной пограничной службы Украины.

Около 6 часов утра в пункт пропуска «Бачевск» на выезд в Россию прибыл автомобиль марки «SKODA OCTAVIA» украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Также в салоне транспортного средства находились двое пассажиров - граждане Украины, которые подозреваются в убийстве во Львовской области.

Сейчас лица задержаны, в установленном порядке переданы работникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.