В Сумах авто патрульных попало в аварию

Авария произошла на ул. Харьковской возле супермаркета «АТБ».
Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, патрульные остановили грузовик с прицепом после того, как тот проехал на запрещающий знак светофора. Во время оформления материалов по этому факту, когда патрульные и водитель грузовика были снаружи своих авто, грузовик на спуске начал двигаться задним ходом в сторону «Мицубиши Аутлендер» патрульных, которая стояла за ним. В результат произошло столкновение, никто не пострадал.
На водителя грузовика составили два протокола – за нарушение ПДД и совершение ДТП.
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