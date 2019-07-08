В Сумах авто патрульных попало в аварию Сегодня, 17 июля, в 12.20 на ул. Харьковской произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Авария произошла на ул. Харьковской возле супермаркета «АТБ».

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, патрульные остановили грузовик с прицепом после того, как тот проехал на запрещающий знак светофора. Во время оформления материалов по этому факту, когда патрульные и водитель грузовика были снаружи своих авто, грузовик на спуске начал двигаться задним ходом в сторону «Мицубиши Аутлендер» патрульных, которая стояла за ним. В результат произошло столкновение, никто не пострадал.

На водителя грузовика составили два протокола – за нарушение ПДД и совершение ДТП.