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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14886

В Сумах авто патрульных попало в аварию

Сегодня, 17 июля, в 12.20 на ул. Харьковской произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Вячеслав Харченко

Авария произошла на ул. Харьковской возле супермаркета «АТБ».

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, патрульные остановили грузовик с прицепом после того, как тот проехал на запрещающий знак светофора. Во время оформления материалов по этому факту, когда патрульные и водитель грузовика были снаружи своих авто, грузовик на спуске начал двигаться задним ходом в сторону «Мицубиши Аутлендер» патрульных, которая стояла за ним. В результат произошло столкновение, никто не пострадал.

На водителя грузовика составили два протокола – за нарушение ПДД и совершение ДТП. 

Право Дтп ДТП с патрульными
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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