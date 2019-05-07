Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44255

На Сумщине за полгода безработными стали 14 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июня 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 14510 человек.

За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 7539 человек, больше всего - в г. Сумы, Лебединском, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 4345 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец июня текущего года на учете оставалось 14,7 тыс. безработных, четверть которых - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2574 свободных рабочих места. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 6 человек.

Пособие по безработице на конец июня 2019 получали 11760 человек. Средний размер помощи в июне текущего года составил 2716 грн против 2212 грн - в прошлом году.

Общество Безработные Статистика
view counter

По тематике

02.07.2019 15:47

На Сумщине посчитали среднюю заработную плату

В мае 2019 года количество штатных работников предприятий Сумщины составила 193,9 тыс. человек против 202,7 тыс. человек - в прошлом...

21.06.2019 16:46

К сумчанам зачастили фейковые переписчики населения

В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием...

04.06.2019 14:23

На Сумщине посчитали среднюю зарплату: больше 8 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...

24.05.2019 15:14

В апреле жители Сумщины получили 124 млн грн субсидий

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили...

07.05.2019 10:27

Жители Сумщины за месяц получили субсидий на 225 млн грн

В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...

view counter
view counter

Статьи

Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
Сегодня 15:56
Поддерживаем своих!
Сегодня 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
Сегодня 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.