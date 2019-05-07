На Сумщине за полгода безработными стали 14 тысяч Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по данным Сумского областного центра занятости, в течение января-июня 2019 года статус безработного в центрах занятости области получили 14510 человек.

За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 7539 человек, больше всего - в г. Сумы, Лебединском, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 4345 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец июня текущего года на учете оставалось 14,7 тыс. безработных, четверть которых - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2574 свободных рабочих места. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 6 человек.

Пособие по безработице на конец июня 2019 получали 11760 человек. Средний размер помощи в июне текущего года составил 2716 грн против 2212 грн - в прошлом году.