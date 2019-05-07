На Сумщине за полгода безработными стали 14 тысяч

За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 7539 человек, больше всего - в г. Сумы, Лебединском, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 4345 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.
На конец июня текущего года на учете оставалось 14,7 тыс. безработных, четверть которых - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2574 свободных рабочих места. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 6 человек.
Пособие по безработице на конец июня 2019 получали 11760 человек. Средний размер помощи в июне текущего года составил 2716 грн против 2212 грн - в прошлом году.
В мае 2019 года количество штатных работников предприятий Сумщины составила 193,9 тыс. человек против 202,7 тыс. человек - в прошлом...
В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...
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В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...