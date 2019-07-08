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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07406

В Глухове свела счеты с жизнью 12-летняя девочка

16 июля около 21:00 вечера, в Глухове покончила жизнь самоубийством через повешение 12-летняя девочка.

В полиции факт самоубийства ребенка подтвердили.

Что привело к трагедии и подтолкнуло девочку к роковому шагу – пока что неизвестно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Состояла ли она в опасных играх в соцсетях, которые подталкивают подростков к самоубийству, также неизвестно.

Со слов соседей, родители девочки в разводе, она проживала с мамой. Ничего странного и подозрительного в поведении подростка никто не видел. Училась в ООШ №6, должна была перейти в 8 класс, пишет Глухів.інфо.

Право Глухов Самоубийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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