В Глухове свела счеты с жизнью 12-летняя девочка

В полиции факт самоубийства ребенка подтвердили.
Что привело к трагедии и подтолкнуло девочку к роковому шагу – пока что неизвестно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Состояла ли она в опасных играх в соцсетях, которые подталкивают подростков к самоубийству, также неизвестно.
Со слов соседей, родители девочки в разводе, она проживала с мамой. Ничего странного и подозрительного в поведении подростка никто не видел. Училась в ООШ №6, должна была перейти в 8 класс, пишет Глухів.інфо.
В Глуховский отдел полиции обратилась 53-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что из ее квартиры пропали телевизор, TV-тюнер,...
У неділю, 14 липня, в Глухові пройде Фестиваль майстрів народної творчості....
10 июля в 08:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Пилипа Орлика в г....
За последние сутки только в Глухове полицейским водители предлагали 5000 гривен и 100 долларов США за то, что они «закроют...
Разозлившись на отца, что тот не дал денег на водку, 46-летний мужчина ножом нанес ему несколько ударов, которые оказались не...