В Глухове свела счеты с жизнью 12-летняя девочка 16 июля около 21:00 вечера, в Глухове покончила жизнь самоубийством через повешение 12-летняя девочка.

В полиции факт самоубийства ребенка подтвердили.

Что привело к трагедии и подтолкнуло девочку к роковому шагу – пока что неизвестно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Состояла ли она в опасных играх в соцсетях, которые подталкивают подростков к самоубийству, также неизвестно.

Со слов соседей, родители девочки в разводе, она проживала с мамой. Ничего странного и подозрительного в поведении подростка никто не видел. Училась в ООШ №6, должна была перейти в 8 класс, пишет Глухів.інфо.