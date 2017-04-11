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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57226

Сумчан запрошують на службу за контрактом

Військова служба за контрактом надає соціальний пакет до якого входять: безоплатне забезпечення речовим майном, харчування за рахунок держави, безоплатна медична допомога у військових медичних закладах, пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей.

95-а ОДШБР надає додаткові стимули: кар’єрне зростання, участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки, можливість безкоштовного вивчення іноземної мови, забезпечення житлом у гуртожитках поліпшеного типу. Наразі в військових комісаріатах Сумської області, з метою відбору кандидатів до проходження військової служби за контрактом, працює командир взводу славетної 95-ї ОДШБр молодший лейтенант Леонід Карпенко. Розпочав свою військову службу ще в 2014 році на сержантській посаді. Приймав особисту участь в знаменитому рейді підрозділів 95-ї ОДШБр тилами противника, захищав ДАП, звільняв міста Слов’янськ, Краматорськ, Лисичанськ. Двічі поранений: під Савур-могилою та під Донецьком. Сьогодні ці заходи пройшли в Недригайлівському районному військовому комісаріаті, де перед особовим складом резерву першої черги виступали молодший лейтенант Леонід Карпенко та голова Недригайлівської РДА Сергій Панченко.

95-а ОДШБр запрошує до своїх лав бажаючих отримувати гідну платню і стати мужніми чоловіками та захисниками своєї Батьківщини громадян!

Общество Контрактная армия
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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