У Сумах відбулася акція «Мова об’єднує»

Ввечері 16 липня у Сумах на вулиці Соборній, біля пам’ятника Т. Шевченка, відбулася акція «Мова об’єднує». Це частина всеукраїнської акції на підтримку Закону про мову, який вступив у дію саме 16 липня.
Учасники акції отримали браслети з символікою кампанії «Мова об’єднує.
Загалом святкували початок дії Закону у близько 40 містах і містечках по всій Україні. На акції у столиці, та кількох інших містах, з концертами виступили провідні українські музиканти.
Організаторами всеукраїнської акції «Мова об’єднує» є громадські організації та активісти. У Сумах організатором акції виступив Громадянський рух «Відсіч», Національний молодіжний конгрес (м. Суми), Пласт (м.Суми)
Активісти заявляють, що кампанія «Мова об’єднує» триватиме й надалі та є довготерміновою.
Завдання закону – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави. Українська мова – один з ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни.
16 липня в Україні набрав чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній...
16 липня набуває чинності Закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці...
У вівторок, 16 липня, на майдані Незалежності площа у Сумах пройде акція «Мова об'єднує»....
18-й радіодиктант єдності традиційно відбудеться у День української писемності й мови 9 листопада....
В Верховной Раде приняли законопроект 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»....