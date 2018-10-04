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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26168

У Сумах відбулася акція «Мова об’єднує»

16 липня сум’яни акцією «Мова об’єднує» відзначили вступ у дію закону про державну мову.

Ввечері 16 липня у Сумах на вулиці Соборній, біля пам’ятника Т. Шевченка, відбулася акція «Мова об’єднує». Це частина всеукраїнської акції на підтримку Закону про мову, який вступив у дію саме 16 липня.

Учасники акції отримали браслети з символікою кампанії «Мова об’єднує.

Загалом святкували початок дії Закону у близько 40 містах і містечках по всій Україні. На акції у столиці, та кількох інших містах, з концертами виступили провідні українські музиканти.

Організаторами всеукраїнської акції «Мова об’єднує» є громадські організації та активісти. У Сумах організатором акції виступив Громадянський рух «Відсіч», Національний молодіжний конгрес (м. Суми), Пласт (м.Суми)

Активісти заявляють, що кампанія «Мова об’єднує» триватиме й надалі та є довготерміновою.

Завдання закону – об’єднати Україну, гарантувати кожній людині право на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави. Українська мова – один з ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни.

Общество Украинский язык
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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