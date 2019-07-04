Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49318

В Сумах посыпался еще один спуск с Соборной

В пер. Терезова от Кооперативной до Воскресенской после очередного ливня образовались огромные ямы.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.

«Хорошая дорога, наверное, дождь виноват...», - прокомментировала она.

Напомним: другой спуск от соборной до Кооперативной – пер. 9 Мая – посыпался еще в конце 2000-х, а отремонтировали участок этой дороги только в этом году. 

Общество Переулок Терезова Ремонт дорог Ямы
view counter

По тематике

Вчера 22:40

В Сумах снова перекроют Горького. Может быть

Несмотря на прогнозы погоды, в Сумах собираются ремонтировать дорогу на Горького....

15.07.2019 10:41

Харьковская и Прокофьева останутся без ремонта

На ремонт ул. Харьковской и Прокофьева в городском бюджете денег нет....

08.07.2019 15:39

Агрохолдинги хотят привлечь к ремонту дорог

Большие аграрные корпорации, которые работают на Сумщине, должны также активно участвовать в финансировании ремонта дорог....

04.07.2019 15:20

Сумчане просят отремонтировать дорогу в школу

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт ул. Новоместенская (дорога к КУ ССШ №10)»....

04.07.2019 13:59

Чтобы спасти от вырезания тысячу коров на Сумщине, нужно отремонтировать дорогу

На личный прием к вр.и.о. губернатора Сумщины Ирине Купрейчик обратились фермеры Белопольщины с вопросом по ремонту дороги Белополье - Ульяновка...

view counter
view counter

Статьи

Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
Сегодня 15:56
Поддерживаем своих!
Сегодня 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
Сегодня 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.