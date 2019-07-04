В Сумах посыпался еще один спуск с Соборной

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.
«Хорошая дорога, наверное, дождь виноват...», - прокомментировала она.
Напомним: другой спуск от соборной до Кооперативной – пер. 9 Мая – посыпался еще в конце 2000-х, а отремонтировали участок этой дороги только в этом году.
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