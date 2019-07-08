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Сегодня 17:16111

Депутат из Сум призвал Президента подписать закон о собственном импичменте

Напомним, еще 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях», в котором предусмотрена процедура импичмента Президента Украины.

Еще в июне закон передали на подпись Президенту, но до сих пор он не подписан. Так же, как и новий закон о голосовании по открытым спискам.

Сегодня депутат Сумского городского совета Владимир Чепик на своей странице в Фейсбуке написал: «За перебігом виборчої кампанії я не помітив важливої речі: Президент не підписав закон про «тимчасові слідчі комісії» – імпічмент, а також закон про вибори за відкритими списками. Це тривожна тенденція. Замість виконання прямих функцій визначених законом , незважаючи на власні передвиборчі обіцянки, президент Зеленський поїхав у передвиборчій тур, де відчитує на телекамеру дрібних чиновників». 


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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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