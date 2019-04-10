Суд в Москве продлил арест Богдану Небылице и остальным захваченным в плен украинским морякам Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца, до 24 октября, всем 24-ом морякам, в том числе уроженцу Сумщины Богдану Небылице.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных. Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными. В ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела решения Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов, доклад Уполномоченного верховного комиссара ООН по правам человека и две резолюции ПАСЕ. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, пише Громадське.

Напомним, 15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам .

Ранее 25 июня в Кремле заявили, что РФ проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков, незаконно захваченных в ноябре 2018 года.

Вечером того же дня стало известно, что Россия все же подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет об исполнении решения об освобождении украинских моряков и направила Украине ноту, в которой содержится предложение, чтобы Украина предоставила гарантии дальнейшего уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязательства обязал РФ немедленно освободить украинских военных и корабли.

Утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли около Керченского пролива. Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них сотрудники СБУ. Трое из моряков получили ранения.

Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.