Конотопская гандболистка продолжает поражать всех в Болгарии

Сегодня, 17 июля, сборная Украины играла против сборной Польши. Матч завершился боевой ничьей 26:26 (12:12). Лучшей в нашей команде была воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло – 9 мячей.
После трех туров на счету сборной Украины 5 очков и второе место вслед за польками, у которых очков столько же, но лучшая разница забитых / пропущенных мячей. Последний матч в группе наши проведут против изряильтянок, у которых 2 очка и которые потеряли шансы на выход в полуфинал.
Тем временем наша земляка с 27 мячами пока делит первое место в списке бомбардиров турнира.
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