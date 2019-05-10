Конотопская гандболистка продолжает поражать всех в Болгарии В Болгарии продолжается чемпионат Европы по гнадболу среди девушек до 19 лет вво втором дивизионе.

Сегодня, 17 июля, сборная Украины играла против сборной Польши. Матч завершился боевой ничьей 26:26 (12:12). Лучшей в нашей команде была воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло – 9 мячей.

После трех туров на счету сборной Украины 5 очков и второе место вслед за польками, у которых очков столько же, но лучшая разница забитых / пропущенных мячей. Последний матч в группе наши проведут против изряильтянок, у которых 2 очка и которые потеряли шансы на выход в полуфинал.

Тем временем наша земляка с 27 мячами пока делит первое место в списке бомбардиров турнира.