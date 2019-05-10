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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:06206

Конотопская гандболистка продолжает поражать всех в Болгарии

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по гнадболу среди девушек до 19 лет вво втором дивизионе.

Сегодня, 17 июля, сборная Украины играла против сборной Польши. Матч завершился боевой ничьей 26:26 (12:12). Лучшей в нашей команде была воспитанница конотопского гандбола Анна Дябло – 9 мячей.

После трех туров на счету сборной Украины 5 очков и второе место вслед за польками, у которых очков столько же, но лучшая разница забитых / пропущенных мячей. Последний матч в группе наши проведут против изряильтянок, у которых 2 очка и которые потеряли шансы на выход в полуфинал.

Тем временем наша земляка с 27 мячами пока делит первое место в списке бомбардиров турнира.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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