Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18373

В Сумах соревновались 12-летние пляжницы

17 июля прошло первенство Сум по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше.

Чемпионками стали Анастасия Яценко и Алена Литовченко (КДЮСШ «Авангард»), которые обыграли в финале Сашу Красножон и Ярославу Шестерову (ОДЮСШ / КДЮСШ «Авангард»). Бронзовые медали достались Анне Пешковой и Таисии Гладенко (ОДЮСШ / КДЮСШ «Авангард»).

Спорт Пляжный волейбол
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По тематике

В Сумах разыграли кубок области по пляжному волейболу
08.07.2019 14:36

В Сумах разыграли кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля на студенческом пляже в Сумах прошел открытый кубок области по пляжному волейболу....

Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу
04.07.2019 17:54

Завтра в Сумах стартует кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...

В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу
28.06.2019 17:51

В Сумах пройдет кубок области по пляжному волейболу

5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...

Сумская пляжница вышла замуж
24.06.2019 07:13

Сумская пляжница вышла замуж

22 июня состоялась свадьба Марины Самодай и Максима Гладуна....

В Сумах пляжницы соревновались в зале
06.06.2019 15:14

В Сумах пляжницы соревновались в зале

1 июня прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу «Открытие летнего сезона» среди девушек 2007 г.р. и моложе....

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12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
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08.07.2019 17:58
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Афиша

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«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
13:35—50 грн. 16:00—55 грн. 18:25—55 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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