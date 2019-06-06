В Сумах соревновались 12-летние пляжницы

Чемпионками стали Анастасия Яценко и Алена Литовченко (КДЮСШ «Авангард»), которые обыграли в финале Сашу Красножон и Ярославу Шестерову (ОДЮСШ / КДЮСШ «Авангард»). Бронзовые медали достались Анне Пешковой и Таисии Гладенко (ОДЮСШ / КДЮСШ «Авангард»).
5-7 июля на студенческом пляже в Сумах прошел открытый кубок области по пляжному волейболу....
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5-7 июля в Сумах на Студенческом пляже в городском парке им. И. Кожедуба пройдет Открытый кубок Сумской области по пляжному...
22 июня состоялась свадьба Марины Самодай и Максима Гладуна....
1 июня прошло открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу «Открытие летнего сезона» среди девушек 2007 г.р. и моложе....