На Сумщині планують провести військові навчання

Згідно плануючих документів, в період з 23 по 25 липня 2019 року на території Сумської області буде проведено командно-штабне навчання з територіальної оборони в ході якого будуть відпрацьовуватись питання щодо ведення територіальної оборони на території Сумської області під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Північ» з територіальної оборони полковника Олександра Нестеренка.
До проведення командно-штабного навчання залучатимуться органи військового управління, військові частини (бригада територіальної оборони), національна поліція, національна гвардія.
Як теоретично так і практично будуть відпрацьовуватись завдання територіальної оборони в ході яких буде перевірена координованість дій органів військового управління, бригади територіальної оборони, національної поліції, національної гвардії під єдиним керівництвом. Також під час проведення навчання будуть відпрацьовані заходи з практичного розгортання пунктів управління та їх переміщення, організації керівництва ведення територіальної оборони у відповідних зонах.
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