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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24458

На Сумщині планують провести військові навчання

Командуванням оперативного командування «Північ» постійно приділяється увага до підготовки якісного захисту північних кордонів нашої держави.

Згідно плануючих документів, в період з 23 по 25 липня 2019 року на території Сумської області буде проведено командно-штабне навчання з територіальної оборони в ході якого будуть відпрацьовуватись питання щодо ведення територіальної оборони на території Сумської області  під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Північ» з територіальної оборони полковника Олександра Нестеренка.

До проведення командно-штабного навчання залучатимуться органи військового управління, військові частини (бригада територіальної оборони), національна поліція, національна гвардія.

Як теоретично так і практично будуть відпрацьовуватись завдання територіальної оборони в ході яких буде перевірена координованість дій органів військового управління, бригади територіальної оборони, національної поліції, національної гвардії під єдиним керівництвом. Також під час проведення навчання будуть відпрацьовані заходи з практичного розгортання пунктів управління та їх переміщення, організації керівництва ведення територіальної оборони у відповідних зонах.

Общество Военные учения
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