У кого из сумчан и почему сегодня не будет воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Г. Кондратьева, 144/2 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. СКД, 21, ул. Харьковская, 54, ул. Ахтырская, 22, ул. Генерала Чеснова, 14 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Харьковская, 44 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Быкова, 2/1 (замена коренного кранf холодной воды в квартире), ул. Котляревского, 2/6 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).