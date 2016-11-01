Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36243

Юних сумчан запрошують на піратський квест

КвеСТудія та СП «Непоседы» 20 липня проведуть у дитячому парку «Казка» піртатський квест для дітей 6-8 років.

Команда дітей, разом з ведучими-піратами, відправляться у пригодницьку подорож на пошук скарбів.

Початок 20 липня о 16:30.

Місце проведення: дитячий парк "Казка"

Вартість: благодійний внесок на розвиток справи, цікавого та корисного відпочинку дітей.

Запис за тел. (099)6098714 (є вайбер, телеграм).

Квест допомагає розвивати у дітей нестандартне мислення, вміння швидко приймати рішення; формувати здатність працювати у команді; виховувати товариськість, почуття взаємодопомоги і взаємоповаги.

Досуг Квест
view counter

По тематике

В Сумах провели квест для влюбленных
15.02.2019 11:57

В Сумах провели квест для влюбленных

В День всех влюбленных сумчане приняли участие в квесте «Влюбленные Сумы»....

Влюбленных сумчан зовут на квест
11.02.2019 16:16

Влюбленных сумчан зовут на квест

Атмосфера любви уже царит в нашем городе....

14.02.2018 11:25

В Сумах состоялся первый этап «полицейского квеста» (видео)

В центре Сум преподаватели и студенты Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел совместно с правоохранителями провели для учеников 10-х...

В музее провели археологический квест
27.09.2017 10:09

В музее провели археологический квест

На базе Сумского областного краеведческого музея при участии учеников школы архитектуры и дизайна центра развития креативного мышления «CREATIVE MINDSET» был...

01.11.2016 08:14

В Сумах прошел исторический квест

Сумские старшеклассники продемонстрировали выносливость, смекалку и знание истории родного города во время городского квеста «Исторические гонки», который организовали в Сумском...

view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
Сегодня 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
Вчера 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
Вчера 15:56
Поддерживаем своих!
Вчера 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
Вчера 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
13:35—50 грн. 16:00—55 грн. 18:25—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.