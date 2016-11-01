Юних сумчан запрошують на піратський квест

Команда дітей, разом з ведучими-піратами, відправляться у пригодницьку подорож на пошук скарбів.
Початок 20 липня о 16:30.
Місце проведення: дитячий парк "Казка"
Вартість: благодійний внесок на розвиток справи, цікавого та корисного відпочинку дітей.
Запис за тел. (099)6098714 (є вайбер, телеграм).
Квест допомагає розвивати у дітей нестандартне мислення, вміння швидко приймати рішення; формувати здатність працювати у команді; виховувати товариськість, почуття взаємодопомоги і взаємоповаги.
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