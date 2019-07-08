В Сумах ни дня без порыва водопровода КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 июля.

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Водная, 65/2 сегодня, 18 июля, с 9:45 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 65/1, 65/2, 65/3 по ул. Водная;

- от № 84 по № 95 по ул. Карбышева.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.