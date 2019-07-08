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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06249

В Сумах ни дня без порыва водопровода

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 июля.

Для проведения работ по устранению водопроводной аварии по ул. Водная, 65/2 сегодня, 18 июля, с 9:45 прекращено водоснабжение домов:

- №№ 65/1, 65/2, 65/3 по ул. Водная;

- от № 84 по № 95 по ул. Карбышева.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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