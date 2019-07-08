Кому 1, а кому 2: скільки бюлетенів отримають виборці 21 липня?

21 липня 2019 року в Україні відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. У разі, якщо громадянин голосуватиме за місцем своєї прописки, то отримає 2 бюлетеня – для голосування в одномандатному окрузі та у загальнодержавному. Якщо ж виборець голосуватиме поза межами одномандатного виборчого округу (якщо він подавав заяву про тимчасову зміну місця голосування), отримає тільки 1 виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.
Варто зазначити, що особлива увага в питанні активізації виборців приділяється молоді, яка в цьому році голосує вперше. Під час зустрічей працівники управління юстиції роз’ясняють про недопущення нехтування виборчим правом, адже кожен голос важливий – кожен голос має вплив.
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