Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16166

Кому 1, а кому 2: скільки бюлетенів отримають виборці 21 липня?

Фахівці Головного управління юстиції в Сумській області інформують населення щодо виборчого права.

21 липня 2019 року в Україні відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. У разі, якщо громадянин голосуватиме за місцем своєї прописки, то отримає 2 бюлетеня – для голосування в одномандатному окрузі та у загальнодержавному. Якщо ж виборець голосуватиме поза межами одномандатного виборчого округу (якщо він подавав заяву про тимчасову зміну місця голосування), отримає тільки 1 виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.

Варто зазначити, що особлива увага в питанні активізації виборців приділяється молоді, яка в цьому році голосує вперше. Під час зустрічей працівники управління юстиції роз’ясняють про недопущення нехтування виборчим правом, адже кожен голос важливий – кожен голос має вплив.

Политика Выборы 2019
view counter

По тематике

Вчера 08:04

В Сумах угрожали кандидатам в нардепы

В Сумах полиция открыла уголовное производство по фактам поступления угроз в адрес кандидатов в народные депутаты Украины....

16.07.2019 19:09

Сообщение о нарушении избирательного законодательства на Конотопщине подтверждения не нашло

Напомним, что сообщение о том, что глава одного из сельских советов Конотопщины под давлением бывшего главы райгосадминистрации, якобы, сменил главу...

16.07.2019 13:16

На Сумщине полицейские проводят проверку по сообщению о нарушении избирательного законодательства

Согласно полученного сообщения, глава одного из сельских советов, якобы, совершил противозаконные действия, чтобы отдать предпочтение на выборах определенном кандидату в...

Сумський ЖЕК не пускав членів виборчої комісії на дільницю
16.07.2019 10:24

Сумський ЖЕК не пускав членів виборчої комісії на дільницю

Спостерігачу ОПОРИ вдалося припинити порушення щодо роботи дільничної виборчої комісії №590925. Після візиту спостерігача та виклику поліції членів комісії нарешті...

view counter
view counter

Статьи

Пам`ятка виборцю: декілька пунктів українозбереження
Сегодня 12:17
Геннадій Дем’яненко: «В «LS GROUP» ніколи не ставили гроші на перше місце»
Вчера 17:51
Володимир Гройсман: «У нас з вами є можливість вплинути на майбутнє України і зробити його успішним»
Вчера 15:56
Поддерживаем своих!
Вчера 15:39
Зе!Десант провів зустріч на Сумському НВО
Вчера 11:16
Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
15.07.2019 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
13:35—50 грн. 16:00—55 грн. 18:25—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.