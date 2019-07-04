На Сумщине свидетели пожара спасли мужчину 17 июля в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Дронивской в г. Бурынь.

На место вызова выехал дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат, а во дворе находился пострадавший житель дома 1981 г.р. По предварительным данным, мужчину из задымленной дома спас 24-летний сын соседки, которая сообщила о пожаре. Парень вместе с товарищем и другим соседом с помощью лома открыли входную дверь. В одной из комнат они увидели жителя дома и помогли ему выйти из опасной зоны на свежий воздух на улицу.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Одновременно с тушением они и наблюдали за состоянием пострадавшего до прибытия экстренной медицинской помощи. Медработники отправили мужчину в больницу, однако от госпитализации он отказался.

В 18:00 спасатели локализовали возгорание и остановили дальнейшее распространение огня, а в 18:06 - пожар ликвидировали. Огонь лишь успел повредить матрас, домашние вещи и пол на незначительной площади.

Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Спасатели благодарны неравнодушным гражданам, благодаря которым была спасена человеческая жизнь, и еще раз обращаются к жителям с просьбой быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, поскольку именно неосторожность при курении, по предварительным выводам специалистов, причиной данную пожар, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.