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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48307

Сумчанину дали 11 лет за убийство своей 102-летней бабушки

К 11 годам лишения свободы приговорен сумчанин за убийство своей 102-летней бабушки.

Сумская местная прокуратура добилась более сурового наказания для 45-летнего сумчанина, который лишил жизни собственную бабушку.

Напоминаем, что обвиняемый проживал в одном доме вместе со своей матерью и старенькой бабушкой, которая была прикована к постели и нуждалась в постоянном уходе. 25 марта 2016 года мужчина вернулся домой около часа ночи в состоянии сильного алкогольного опьянения и лег отдыхать. В это время бабушка при попытке встать упала с кровати. Разъяренный мужчина подошел к беспомощной женщине и начал наносить ей руками и ногами множественные удары по различным частям тела, а затем длительное время сжимал шею руками. Все это происходило на глазах у матери мужчины, которой 75 лет, но она не смогла помешать сыну.

От полученных травм старушка скончалась. Медики, приехавшие по вызову, констатировали естественную смерть 102-летней женщины. К правоохранителям обратились родственники потерпевшей, которые приехали на ее похороны и увидели многочисленные ссадины и кровоподтеки на теле умершей женщины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, кроме того, на трупе обнаружено множество телесных повреждений, в том числе сломанные ребра и конечности. Сначала всю вину на себя взяла мать обвиняемого, однако проведенными следственно-оперативными мероприятиями собрано достаточно доказательств причастности к убийству именно ее сына.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, по приговору суда первой инстанции от 2 октября 2018 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала его в апелляционной инстанции. По решению Сумского апелляционного суда от 15 июля 2019 года приговор суда первой инстанции отменен, и обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство
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