Приедет ли в Сумы президент Зеленский?

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Виктор Бобыренко.
«Они приезжают за день-два, чтобы подготовить маршруты проезда, посмотреть локации, точки подходов к прессе, брифинги.
Приехали тайно от облгосадминистрации. Жуть. Цель совещания и формат позже. Интересно, кого он будет выгонять с работы в Сумах? Скучно не будет», - написал он.
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