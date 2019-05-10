Приедет ли в Сумы президент Зеленский? В пятницу у нас в Сумах ожидается Президент. Вчера вечером заехала так называемая передовая группа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Виктор Бобыренко.

«Они приезжают за день-два, чтобы подготовить маршруты проезда, посмотреть локации, точки подходов к прессе, брифинги.

Приехали тайно от облгосадминистрации. Жуть. Цель совещания и формат позже. Интересно, кого он будет выгонять с работы в Сумах? Скучно не будет», - написал он.