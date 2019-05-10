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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12295

Приедет ли в Сумы президент Зеленский?

В пятницу у нас в Сумах ожидается Президент. Вчера вечером заехала так называемая передовая группа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Виктор Бобыренко.

«Они приезжают за день-два, чтобы подготовить маршруты проезда, посмотреть локации, точки подходов к прессе, брифинги.

Приехали тайно от облгосадминистрации. Жуть. Цель совещания и формат позже. Интересно, кого он будет выгонять с работы в Сумах? Скучно не будет», - написал он.

Политика Визит президента Владимир Зеленский Президент Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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